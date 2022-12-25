Bu anlamda Kahramanmaraş ve bölge halkına cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren Yonca Lines, yılın son günlerinde yine birbirinden özel kampanyalarla vatandaşları bekliyor.

Yılbaşına özel çelik setlerinde, granit setlerinde, çatal bıçak kaşık takımlarında kampanya düzenleyen Yonca Lines Piazza Şubesi ürünlerini uygun fiyata vatandaşların beğenisine sunuyor.

Yonca Lines Piazza Şubesi Satış Temsilcisi Hüsna Çiftçi, indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşları Yonca Lines şubelerine davet etti.