Bu anlamda Yonca Lines, Piazza Şubesini Kahramanmaraş halkının hizmetine açtı.

Lines yeni şubesinde, üretimini yaptığı çelik tencere setleri, çelik çaydanlık, düdüklü tencere, granit-seramik-teflon tencere setleri ve granit çaydanlıkların satışlarını gerçekleştiriyor.

Açılışa özel indirim ve kampanyalar, Piazza Avm Migros karşısındaki Yonca Lines şubesinde vatandaşları bekliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yonca Lines Piazza Avm Şube Yetkilisi Ceren Türkmener, açılışa özel indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen herkesi piazza avm şubesine davet etti.