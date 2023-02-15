Mersin'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından aşevi oluşturan Yörük kadınları, afet bölgelerinden kente gelen vatandaşlara sıcak aş ikram ediyor.

Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki Boynuinceli Yörükleri, depremin ilk saatlerinden itibaren kurdukları aşevinde 24 saat aralıksız yemek çıkartarak vatandaşlara dağıtıyor.

Aşevini ziyaret eden Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, AA muhabirine, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Kocahasanlı, Limonlu, Tırtar ve Ayaş mahallelerinde yol kenarlarına aşevi kurarak depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bölgedeki yurtlar, okul pansiyonları ve otellerin depremzedeleri ağırladığını aktaran Tetikoğlu, "İnsanlarımızı misafir etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, gönüllü insanlarımız yol kenarına kurdukları aşevlerinde yemek ikramında bulunuyor. İmkanı olan otel ve pansiyon sahipleri de toplu konaklama yaptırıyor. Kesin rakam olmamakla 40 bine yakın otellere yerleşen insanımız var. Bunun yanında gönüllü olarak evini, yazlığını açan insanlarımız var." diye konuştu.

Tetikoğlu, Mersin ve ilçe halkının, imkanları doğrultusunda depremzedelere yardım etmenin derdini taşıdığını sözlerine ekledi.

Yörük kadınlarından Azize Karayılan, başta yaşlılar olmak üzere hızla organize olduklarını anlatarak kurdukları 30 kazanda günde 8 bin kişiye yemek dağıttıklarını kaydetti.

Gönüllülerden Leyla Tebelleş de kendilerini depremzedelerin yerine koyduklarını dile getirerek onlara katkı sunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.