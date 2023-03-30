Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itirazı değerlendirdi.
Seçimden önce başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönündeki iddialar, geçici aday listesinin açıklanması ile yeniden gündeme gelmişti.
Muhalefetten Erdoğan'ın adaylığına itirazlar
CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı dahil birçok muhalefet partisi bu duruma itiraz etti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok"
İtirazları değerlendiren YSK, kararını açıkladı.
Kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığı belirtti.
Yener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kurulumuz yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda adaylığa engel görülmemiştir."