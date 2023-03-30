Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itirazı değerlendirdi.

Seçimden önce başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönündeki iddialar, geçici aday listesinin açıklanması ile yeniden gündeme gelmişti.

Muhalefetten Erdoğan'ın adaylığına itirazlar

CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı dahil birçok muhalefet partisi bu duruma itiraz etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok"

İtirazları değerlendiren YSK, kararını açıkladı.

Kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığı belirtti.

Yener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: