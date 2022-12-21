Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve kırsal mahallelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından derhal çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’da ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yollar açık tutulurken Sırmalı, Mahmutbey ve Payamburnu mahallelerinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları da tamamlanmak üzere. Gece saatlerinden itibaren sürdürülen çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Ekiplerimiz 7/24 Sahada

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde meydana gelebilecek kar yağışına karşı tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Tüm araç ve personelimizle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına hazırız. Oluşabilecek aksamaların önüne geçmek için ekiplerimiz 7/24 sahada. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.