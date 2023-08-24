Başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde Parnita Dağı'ndaki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı.

Gece havadan söndürme çalışmalarının yapılamaması nedeniyle bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar güç kazandı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan havadan söndürme çalışmaları devam ederken, Parnita yakınlarındaki Thrakomakedones yerleşim biriminde yaşayanların da gerektiğinde bölgeyi tahliye etmek üzere hazır olması istendi.

Bölgeye giden çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

Yunanistan'da 19 Ağustos'tan beri kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle onlarca yerleşim birimi tahliye edilmiş, onlarca bina yanmıştı.

Yangınlarda 600 bin dönümün üzerinde ormanlık alan, tarım arazisi ve yerleşim alanı kül olmuştu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, yangının dumanının Malta ve Güney İtalya’da Sicilya’ya kadar ulaştığını kaydetmişti.