dün gece gökyüzünde görsel şölen yaşandı. Meteor yağmuru herkesi büyüledi.

Her sene Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşen meteor yağmuru yine büyük ilgi gördü.

Özellikle dün gece doruk noktasına ulaşan göktaşı yağmurunda meteorlar dünyaya saniyede 55 kilometre hızla giriş yaptı. Bu etkileyici ana binlerce kişi şahitlik etti.

Bu özel gece, Ay`ın ışığının minimum seviyede olduğu bir döneme denk geldi.

Ay`ın sadece yüzde 10`luk bir bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir meteor yağmuru gözlemi imkanı sundu.

Uzmanlar, meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade ediyor.