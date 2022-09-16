Dün İzyum kentini ziyaret eden Zelenskiy bu kentte toplu mezar bulunduğunu açıklayarak, "Harkiv Bölgesi'ndeki İzyum kentinde toplu insan cesetleri tespit edildi. Orada gerekli incelemeler sürüyor. Yarın daha çok ve daha net bilgiler olacak. Rusya her yere ölüm bırakıyor ve bundan sorumlu olmalılar. Bütün dünya Rusya'yı bu savaşın gerçek sorumlusu tutmalı. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.

Açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna topraklarına füze saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, "Terör devleti bize karşı 3 bin 800'den fazla farklı türlerde füzeler kullandı. Ancak hiçbir füze Rusya'yı hedefine ulaştıramayacak. Ukrayna'ya boyun eğdiremeyecekler. Her füze Rusya'yı daha fazla ambargolara, daha fazla ekonomik çöküntüye ve daha fazla tarihi utanca yaklaştırıyor" şeklinde konuştu.