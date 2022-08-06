Andırın İlçesi Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulda Gerçekleştirilen Düğün Törenine TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyet Başkanı Aslan Deveboynu İle Çiftin Yakınları Katıldı.

Davetlilerin Doyasıya Eğlendiği Törende, Katılımcılar Genç Çiftleri Bir Ömür Boyu Mutluluklar Diledi.

Bizde Aksu TV Ailesi Olarak Zengin Ve Tarhan Ailelerini Tebrik Ediyor Genç Çifte Mutluluklar Diliyoruz.