Teröristleri hayalleri ile birlikte beton tünellere gömen harekatın adıydı Zeytin Dalı.
Mehmetçiğin zaferle sonuçlandırdığı Afrin başarısının üzerinden bugün tam 5 yıl geçti. 57 gün süren harekat ile 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi. Terörden arındırılan Afrin bölgesinin kaderi değişti.
Hedefte terör örgütü PKK/YPG 'nin işgali altındaki Afrin vardı. 20 Ocak 2018'de düğmeye basıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki 72 şehidi temsilen 72 jet havalandı, terör inleri tek tek vuruldu. Harekatın adı bölge halkının yıllardır hasret kaldığı barışın simgesi, Zeytin Dalı idi.