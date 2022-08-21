Türkiye dün Gaziantep ve Mardin’den gelen iki benzer kaza haberiyle yasa boğulurken Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği ve yaralıların olduğu belirlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ve birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olayın gerçekleşmesinin ardından Mardin'e doğru yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarında 20 vatandaşımızı hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ise ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.