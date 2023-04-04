Kararla birlikte Hasarsızlık prim oranlarının düşürüldüğü, trafiğe yeni çıkacak olanların primlerinin artırıldı.

Zorunlu trafik sigortasında prim tutarları Mayıs ayından itibaren bir önceki ayın azami prim tutarı üzerinden aylık %2 oranında artırılacak.

En az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan işletenler için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda müteakip sigorta sözleşmesinde 8. basamak uygulanacak.

1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine %5 eklenerek uygulanacak.

Yönetmelik 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğü girecek.