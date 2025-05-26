İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu 1 milyar liralık 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon lira değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ve 1 akaryakıt istasyonuna el konulduğuna dikkati çeken Yerlikaya, gözaltına alınan 56 şüpheliden 33'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttükleri mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.