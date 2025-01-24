3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık N.K. ve F.B.Ö. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak Ebrar Sitesinin yer aldığı Şazibey Mahallesi Muhtarı C.K'nin tanık sıfatıyla beyanına başvuruldu.

Tanık C.K. "2004 yılında mahalleye taşındım, 3 yıl muhtarlık yaptım. Binaların hepsini Tevfik hoca ve ekibi yaptı." dedi.

Sanık Atilla Öz de L blokla bir ilgisinin olmadığını, kooperatif toplantılarına dahi katılmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Tepebaşı da Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği kendisinin getirdiğini söyledi.

Sanık Tepebaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'a kooperatifçiliği ben getirdim. Defalarca ben anlattım, ben müteahhit değilim. Hiçbir zaman müteahhit olarak hiçbir yere imza atmadım. Bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun inşallah. Yönetimde dahi bulunmadım, sorumluluk almadım. Beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin ikisi tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tevfik Tepebaşı, dava konusu sitede toplam 22 blok bulunduğunu ve bunların yalnızca bir kısmının kooperatif tarafından yaptırıldığını söyledi.

Tepebaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Burada, birkaç tane kooperatifçe yapılmış olan 22 tane blok vardır ama diğerlerini, çeşitli kişiler, mühendisler ya da müteahhitler yaptırmıştır, yani hepsini yaptıran kooperatifler değildir. 14 blok apartmanın tamamında sorumlu tutulmuşum. Yapılışları aynıdır. Ben de yıllarca bu kooperatifte oturdum. Eğer, en küçük bir şüphem olmuş olsaydı, kesinlikle insanları riske atmam mümkün değildir. Ben, iyi bir yöneticiyim, sorumluluk almadım. Onun için, ben bu duruşmadan beraatimi talep ediyorum."

Sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın dosyasının ayrılması, diğer sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, A.D, M.T. ve S.T'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya hapisle cezalandırılması, tutuksuz 3 sanığın ise hükümle birlikte tutuklanması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.