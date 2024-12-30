İddiaya göre, ağabey B.Y. avlanmak üzere kardeşi Abdullah Emre Y. ve kuzeni M.K.Y. ile dağlık bölgeye gitti. Dengesini kaybeden ağabeyin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, 14 yaşındaki kardeşi Abdullah Emre Y’nin göğsüne isabet etti.

Durumu gören yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Abdullah Emre Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayda kullanıldığı düşünülen tüfeğe el konulurken, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da olay yerine giderek soruşturma çalışmalarını yerinde inceledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.