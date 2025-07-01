Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Büyük İmalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı. Bir hayvan küçükbaş hayvan işletmesinde çıkan yangında 29 hayvan telef olurken, 6 hayvan da ağır yaralandı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Türkoğlu itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonrası olay yerine gelen Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Şakalar ve teknik ekibi, incelemelerde bulunarak yetiştiriciye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca yaşanan zararların telafisi ve üreticinin desteklenmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgede benzer olayların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.