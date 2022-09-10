11 Eylül Pazar Gününe Kadar Devam Edecek Olan Ve Milli İrade Meydanı’nda Gerçekleştirilen Etkinlikte 20bin Balık Vatandaşlarla Buluşturuluyor.

Aksu TV 4.5g Canlı Yayın Konuğu Olan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Böyle Bir Organizasyonu Şehir Adına Çok Önemsediklerini Söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç İse Kahramanmaraş’ın Balık Potansiyeline Dikkat Çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İletti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Gerçekleştirilen Festival Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven İse Kendilerinin de Festivalde Yer Aldıklarını Söyledi.