Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

3 kişi, "Bizi cin çarptı" diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Merkeze 3 ambulans ile polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken aynı zamanda bir de hoca geldi.

Hastaneye sevk edilmek istemediler

Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar hastanelere sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.

Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.