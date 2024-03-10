Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.