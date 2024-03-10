Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.
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Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)