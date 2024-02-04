Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde 400 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu.

Oluşan yarık nedeniyle arazisi zarar gören Hüseyin Serttaş ise zor bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgede depremin büyüklüğünün görülebildiğini anlatan Serttaş, "Depremde mahalle sakinleri bölgeden yeşil dumanların yükseldiğini söyledi, deprem sabahı baktığımızda ise alanda yarık

