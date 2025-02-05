HATAY (AA) - Hatay, Adana ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutlardan 55 bin 180'inin anahtarları teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay, vatandaşların yeni evlerine kavuşması için çok sayıda noktada yürütülen inşaat çalışmalarıyla adeta "şantiye alanı"na dönüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 158 bin 200 bağımsız bölümün inşa edildiği kentte, tamamlanan 46 bin 140 konutun hak sahipleri anahtarlarını aldı.

Diğer projelerdeki çalışmalar devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, afette bina stokunun ciddi hasar aldığını belirterek, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuyla tarihe geçtiklerini söyledi.

Masatlı, yapıların sağlam, güçlü ve modern inşa edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğine ulaşmış durumdayız. Hal böyle olunca şu an dünyanın en büyük şantiyelerinin birisini Hatay'da görebilirsiniz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 2025'in sonuna kadar bu binalarımızın tamamı bitecek ve hak sahiplerinin tamamına konutlarımızı teslim etmiş olacağız."

- Adana'da 6 bin 817 hak sahibi anahtarlarını aldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de depremlerin ardından yapımına başlanan 11 bin 800 konuttan 6 bin 817'sinin anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Bunlardan 117'sinin köy evi olduğunu dile getiren Köşger, "Adana'da hak sahibi olan 8 bin 990 vatandaşımız var. Bunun 700'ü ticarethane. Kentteki 25'i aşkın şantiyede binlerce işçi hızlı şekilde imalatları gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'da 2025 yılı içerisinde 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan mağduriyet ve mahrumiyet neredeyse kalmayacak. Hükümetimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TOKİ ve AFAD çok hızlı aksiyon aldı ve çalışmalara hızlı şekilde devam ediyor."

- "O kadar heyecanlandım, mutlu oldum ki bir an önce yerleşmek istedim"

Adana'nın Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde inşa edilen 1106 konuttan bazıları depremzedeleri ağırlamaya başladı.

Yeni yuvasına yerleşenlerden 56 yaşındaki Nuray Ökten, artık geceleri daha rahat uyuduklarını anlattı.

Ökten, evi beğendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evin planı çok güzel. Sağlamlığı da iyidir diye düşünüyorum çünkü depremde TOKİ evleri zarar görmedi. Yıkılan 5 yıllık evimizin yanında 15 yıllık TOKİ evleri vardı. Evimiz ağır hasar aldı ama TOKİ'lerde çizik bile yoktu. Bu nedenle TOKİ'lerin daha sağlam olduğunu düşünüyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz oluyor ama yönetimi aradığımızda sağ olsunlar hemen teknik eleman gönderip yaptırıyorlar. Kiler odasını çok beğendim. Tam istediğim gibi bir ev."

48 yaşındaki İlkay Erdoğan da konut kurasında adını duyunca sevinç yaşadığını belirterek, "Geçen yıl aralık ayının başında eve geldim. O kadar heyecanlandım, mutlu oldum ki bir an önce yerleşmek istedim. Buradaki yönetime, bütün çalışanlara, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Öncelikle devletimiz olmak üzere bize böyle bir şey sunulduğu için hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

- Osmaniye'de konutların yüzde 70'i tamamlandı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da kent merkezinde 8 bin 379, kırsalda 3 bin 73 olmak üzere toplam 11 bin 452 hak sahibi depremzede olduğu bilgisini verdi.

Depremlerin ardından 10 bin konutun ihalesinin yapıldığını belirten Yılmaz, "Kırsalda 1867 köy konutunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplamda 5 bin 652 konutun kurası çekildi. Konutlardan kent merkezi ve ilçelerde 2 bin 707, köy konutlarında ise 116 olmak üzere 2 bin 223'ü hak sahiplerine teslim edilmiştir." dedi.

Yılmaz, depremin izlerinin silinmesi için devlet ve millet işbirliğinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar konutların yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Yıl sonuna kadar konutların yüzde 100'e yakınını hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi de gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kent merkezindeki rezerv alanlarda da çalışmalar hızla sürüyor. Metin Tamer ve Sefa Evleri siteleri bitmek üzere. İstasyon Caddesi'ndeki alanların ihalesi yapıldı. O bölgede konut ve dükkanların inşaatına başlandı. Rahime Hatun ve Esenevler mahallelerinde, Mehmet Eminler Konağı ve Zafer Camisi civarında yine çok güzel projeler yapıldı. Bu projeler de bu yıl içinde büyük oranda tamamlanmış olacak."