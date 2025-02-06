KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği illerden Kilis'te hasar gören 19 tarihi camiden 3'ünün restorasyonu tamamlandı.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında Kilis'teki 19 tarihi camiden 15'inin ağır ve orta, 4'ünün de az hasarlı olduğu tespit edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde başlatılan çalışmalarda şu ana kadar bu camilerden 3'ü, restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. Diğer camilerde restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, restorasyonu biten Kesikminare Camisi'nde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

- "Tüm projelerimizi onaylattık ve imalatlara hızlı bir şekilde başladık"

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Dilsizoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 678 tarihi yapıdan 377'sinin hasar gördüğünü söyledi.

Kilis'te, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 19 caminin hasar gördüğünü belirten Dilsizoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vakıf eserleriyle ilgili olarak, depremin hemen sonrasında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşan teknik ekip vasıtasıyla hasar tespitlerini yaptık. Hasar tespitlerinin akabinde konusunda uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu vasıtasıyla ilerleme sağladık. Hasar gören her yapımız için zemin etüdü, jeoradar uygulamaları, sondaj çalışmaları yaparak yapıların genel hasarları ve projeyi ilgilendiren genel hususlar hakkında verileri elde ettik. Bu verileri elde ettikten sonra Koruma Kurulundan tüm projelerimizi onaylattık ve imalatlara hızlı bir şekilde başladık."

Dilsizoğlu, "Kilis'te Mevlevihane, Kesikminare ve Kör İmam Camisi'nin restorasyon çalışmaları bitti, ibadete açıldı. İlerleyen dönemlerde diğer camilerimizi de ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

Yapılarda ortak hasarlar olduğunu belirlediklerini anlatan Dilsizoğlu, jeoradar çalışmaları sonucunda duvar içinde tespit edilen boşlukları enjeksiyon yöntemiyle doldurduklarını bildirdi.



Tonoz ve kubbelerin olduğu yerde "TRM" denilen bazalt meshlerle güçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Dilsizoğlu, "Gergi demirlerini flanşlarla (bağlantı sağlamak, güçlendirmek veya sızdırmazlık sağlamak için kullanılan bileşenler) sabitleyerek güçlendirme çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.