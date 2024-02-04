Merkez Antakya ilçesinde 5 katlı Zafer Apartmanı'nın birinci katındaki dairede oturan 28 yaşındaki Mevlüde Sarsılmaz, 6 Şubat'taki depremin ilk dakikalarında 4 yaşındaki oğlu Ömer'i dışarı çıkarmayı başardı.

Daha sonra 7 yaşındaki kızı Melek'e koşan anne, apartmanın bir bölümünün yıkılması sonucu evladıyla enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarıyla depremin 16. saatinde anne Sarsılmaz, 38. saatte ise Melek enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Anne Mevlüde Sarsılmaz o anları duygu dolu sözlerle anlattı.

