İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 2 bin 586 kişi, 5-10 yıldır aranan 19 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 9 kişinin, "Çember-14" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, kaçakçılık, organizeden 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.



