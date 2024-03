Bu yıl 96. kez sahipleriyle buluşan Akademi Ödülleri, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtıldı.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu, bu yıl dördüncü kez Jimmy Kimmel üstlendi.

Gözler Oppenheimer'daydı

Ödülleri sunmak için sahneye çıkan yıldızlar arasında ise Lupita Nyong'o, Rita Moreno, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Catherine O'Hara, Michael Keaton gibi isimler yer aldı.

2024 Oscar Ödülleri için toplam 13 dalda aday gösterilen, Christopher Nolan'ın yönettiği "Oppenheimer" dikkatleri üzerine çekti.

Gazze'yi unutmadılar

Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular, salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.

İşte 2024 Oscar Ödülleri'nin kazananları:

- En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

- En iyi prodüksiyon tasarımı: Poor Things (James Price ve Shona Heath)

- En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington)

- En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

- En iyi uluslararısı film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

- En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins (solda) Brad Booker(sağda)

- En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

- En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

- En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi ve Tatsuji Nojima)

- En iyi animasyon filmi: The Boy ve the Heron

- En iyi orijinal film müziği: Oppenheimer (Ludwig Goransson)

- En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers ve Johnnie Burn)

- En iyi sinematografi: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

- En iyi belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner ve Raney Aronson)

- En iyi kısa belgesel filmi: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot ve Kris Bowers)

- En iyi kısa film: The Wonderful Story of Henry Sugar

- En iyi özgün şarkı: What Was I Made For? (Barbie) (Billie Eilish ve Finneas O'Connell)

- En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

- En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

- En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

- En iyi film: Oppenheimer