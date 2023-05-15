Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili sürecin takip edildiği ülkelerden biri de ABD oldu.

Geçmişte muhalefete yaptığı destek açıklamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Delaware eyaletinde geçirdi.

Biden'ın gözü Türkiye'de

Burada bisiklete binen Biden, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. O sorulardan biri, 14 Mayıs'la ilgiliydi.

Ortaya çıkan tablo hakkında ne düşündüğü sorulan Biden, bir muhabirin "Muhalefet partisi önde olduğunu öne sürüyor, devlet basını ise Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor." şeklindeki sözleri üzerine kendi yorumunu yaptı.

"Umarım kim kazanırsa kazanır"

Net ifadeler kullanmaktan çekindiği görülen Biden, şöyle dedi:

Kulağa tanıdık geliyor, öyle değil mi? Hayır bakın, umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten.

VoA'nın aktardığına göre Washington yönetimi, seçimlerden önce, Erdoğan hükümetine karşı bir tavırları olmadığını öne sürerek "taraf tutmadıklarını" iddia etmişti.

ABD'den peş peşe açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Demokrasi süreci özgür ve adil olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Aynı yetkili, "Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz." demişti.