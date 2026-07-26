ABD'nin New York kentinin Queens ilçesine bağlı Far Rockaway Mahallesi'ndeki bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yetkililer, 33 yaşındaki Kegan Thomas'ın pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürdüğü ve evi ateşe verdiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ VURULDU

Polis tarafından müdahale sırasında vurularak ağır yaralanan şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin Ocean Crest Bulvarı'ndaki adrese müdahale ettiği, şüphelinin taktik yeleğinde pompalı tüfek fişekleri bulunduğu belirtildi.