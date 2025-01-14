Olay Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Kavganın nedeni henüz bilinmezken, gençlerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların hiçbir şekilde kendilerini koruma kaygısı gütmeden saldırdığı ve durumun tehlikeli boyutlara ulaştığı görüldü.

Olay çevrede paniğe neden olurken, vatandaşlar gençlerin bu şekilde şiddete başvurmasına tepki gösterdi.

Kavgada yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.