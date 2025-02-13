ADANA (AA) - Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
- Mersin
Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.
- Hatay
Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi.
Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Cami çıkışında cemaate Antakya Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.
- Osmaniye
Osmaniye'de Alibeyli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında ikramda bulunuldu.