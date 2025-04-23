ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinliklerde, günün önemine ilişkin konuşmaların yanı sıra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve oratoryo gösterisi sunuldu.

İlçede düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü tarafından ödülleri verildi.

Aladağ ilçesinde Atatürk İlkokulu bahçesindeki törene Kaymakam Hasan Ali Kurt, Belediye Başkan Vekili Osman Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu katıldı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

Karaisalı ilçesinde ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İlçe stadyumunda devam eden törene Kaymakam Muhammed Ali Çelik, Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliklerde öğrenciler çuval, sandalye kapma ve yumurta taşıma yarışlarına katıldı.

- Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde de çelenk sunumunun ardından törenler, Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu etkinliklerde, öğrenciler çeşitli oyunlar da oynadı.

Bozyazı ilçesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Murat Namdar İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende de çocuklar halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu. Törene, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ile Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve ilçe protokolü katıldı.

Anamur ilçesinde ise Anamur Cumhuriyet Anadolu Lisesi bando takımı, ilçede yürüyüş yaptı. Şükrü Köymen İlkokulu'nda devam eden etkinliklerde, öğrenciler dans gösterisi sundu, şiirler okudu. Programa Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve ilçe protokolü de katıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı da koltuğunu, Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Ciğer'e devretti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hastaneleri ziyaret ederek tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Silifke ilçesinde de Türk ve Rus öğrenciler, bayramı gökyüzüne balon bırakarak kutladı.

Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Göksu Parkı'nda devam etti. Programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi, şiirler okudu. Törene Kaymakam Abdullah Aslaner ile Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de etkinlikler, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelek bırakılmasıyla başladı.

Kutlamalar 7 Mart Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Çeşitli gösterilerle şiirlerin okunduğu kutlamaya, Kaymakam Erdinç Dolu ile Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da katıldı.

