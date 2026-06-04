Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde dün tartıştığı emekli polis memuru babası F. Kayhan'ın (52) tabancayla ateş açması sonucu vurularak yaşamını yitiren Ahmet Kaan Kayhan'ın (23) cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kozan ilçesine götürüldü.

İlçedeki Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gencin cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, Kayhan'ın yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Kokaçya ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da katıldı.

Öte yandan orman işçisi olarak görev yapan Ahmet Kaan Kayhan'ın 8 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinden çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı F. Kayhan'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

- Olay

Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde dün emekli polis memuru F. Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştığı babası tarafından tabancayla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.

Kaynak: AA