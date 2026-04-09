İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Nisan'da Bahar Aksüt'ün (24) ilçedeki Kürebeli Göleti'nde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Ekipler, 7 aylık hamile olduğu ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen Aksüt'ün en son temas kurduğu kişileri belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Aksüt ile ilişkisi olduğu ve en son bu kişiyle görüştüğü iddiasıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı Mustafa A. ile Kader K. ve Vural Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

İlçedeki Kürebeli Göleti'nde 5 Nisan'da bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırmıştı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt olduğunu belirlemişti.