Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 80 AGT 993 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen A.K.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
