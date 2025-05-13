ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkan otomobilin bir bisikletliye çarpması ve 2 kişinin son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 ELP 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bisiklet sürücüsüne çarptı.

Bisikletlinin yaralandığı kazada kaldırımda yürüyen 2 kişi ise otomobilin çarpmasından son anda koşarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı, araç sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA