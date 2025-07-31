Kaza, merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Fırat Okumuş yönetimindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet, henüz ismi öğrenilemeyen bir bisikletliyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosiklet sürücüsü Okumuş, başını refüje çarparak ağır yaralandı. Bisiklet sürücüsü ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fırat Okumuş’u Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Okumuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan bisiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.