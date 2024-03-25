Avukatlığa özendim” dedi. Sahte avukatın 4 kişiden 3 milyon lira aldığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. (37) hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

Asayiş şube müdürlüğün bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, söz konusu kadını, adliyenin avukat lokalinde yakaladı.

Sahte avukat kısa sürede yakalandı

Ekipler, aynı zamanda kadının evinde yaptığı aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

Betül S., bir kamu kurumuna ait tanıtım kimlik kartı bastırıp kendisini kamu avukatı ve icra avukatı olarak tanıtmaya başladı. Betül S.'nin, ağına düşürdüğü mağdurları icradan ucuz araba almak ve kamuya ait arazileri 49 yıllığına kiralamak vaadi ile dolandırdığı öğrenildi.

"Sevgilim avukattı: O ortama girmek beni mutlu etti "

Betül S. emniyetteki ifadesinde, ”Daha önce ki sevgilim avukattı. Ben de yanında katiplik yaptım. Avukatlığı özendim. O ortama girmek beni mutlu etti.” dedi.

Öte yandan Betül S., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmıştı.