Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun ardından, Afşin'in eşsiz lezzeti olan 'Afşin Tava' artık resmi olarak coğrafi işaret tescili almış durumda.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kararıyla 'Afşin Tava', yerel kimliğini ve özgünlüğünü koruma altına almış oldu. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kısa süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda, herhangi bir itirazın olmamasıyla birlikte 'Afşin Tava' coğrafi işaret belgesi ile resmen tescillendi.

Bu önemli karar, Afşin'in gastronomi kültürünü ve yöresel lezzetlerini koruma ve tanıtma adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Artık 'Afşin Tava', sadece Afşin'in değil, Türkiye'nin de gurur duyduğu bir lezzet olarak öne çıkacak. Bu coğrafi işaret tescili, Afşin'e özgü bu lezzetin kalitesini ve özünü korumak adına önemli bir adım olarak kayda geçti. Bu başarı, Afşin'in zengin kültürel mirasının ve gastronomi potansiyelinin vurgulanması açısından da önem arz ediyor.