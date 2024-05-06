Başkan Görgel, “Pazarcık ilçemize 12 kilometre isale hattı, içmesuyu arıtma tesisi ve depolar inşa ediyoruz. 300 Milyon TL’lik yatırımımızda şu an tamamlanma %50 seviyelerine geldi. İnşallah bu yatırımımızı hızlıca tamamlayarak Pazarcık ilçemizin içmesuyu sorununa kalıcı çözüm getirmiş olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlanan 10 Milyar TL’lik hibe desteği ile şehirde altyapı yenileme seferberliği başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği “Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi” projesinde de önemli aşama kat edildi. 5 kilometrelik isale hattının imalatı tamamlanırken içmesuyu arıtma tesisi ve depo inşasında da yarıya gelindi. 300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Pazarcık’a toplam 12 kilometre isale hattı, 2 adet içmesuyu deposu ve 1 adet içmesuyu arıtma tesisi kazandırılacak.

İçmesuyu Sorununa Kesin Çözüm

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinde şehrimizin altyapısı da önemli ölçüde hasar aldı. Bu hasarın giderilmesi ve şehrimizin modern altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda Pazarcık ilçemizde içmesuyu sorununun çözümü için Düzbağ İçmesuyu Projesini başlatmıştık. İlçemize 12 kilometre isale hattı, içmesuyu arıtma tesisi ve depolar inşa ediyoruz. 300 Milyon TL’lik yatırımımızda şu an tamamlanma %50 seviyelerine geldi. Bu çalışmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımımızı hızlıca tamamlayarak Pazarcık ilçemizin içmesuyu sorununa kalıcı çözüm getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.