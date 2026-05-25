Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması amacıyla yürütülen asfalt seferberliği kapsamında ilçenin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Elbistan Devlet Hastanesi yolunda da kapsamlı çalışma gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Elbistan – Malatya Yolu’ndan Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan İstiklal Caddesi sıcak asfaltla kaplanıyor. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte yolun ulaşım standardı modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Hastane Ulaşımı Daha Konforlu Hale Geliyor

Elbistan Devlet Hastanesi ile Şehit Mehmet Şahin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen asfalt uygulaması sayesinde özellikle sağlık hizmetine erişimde yaşanan ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Bölgedeki vatandaşların yanı sıra ambulans ve sağlık personelinin de aktif olarak kullandığı güzergâhta yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte sürüş güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Çalışmalar kapsamında deforme olan yol yüzeyi tamamen yenilenirken, sıcak asfalt uygulamasıyla birlikte daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir yol altyapısı oluşturuluyor.