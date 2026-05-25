Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Teknokent iş birliğiyle hayata geçirildi. Üniversite öğrenci topluluklarına yönelik düzenlenen maratonda gençler; sosyal girişimcilik, teknoloji, çevre, kültür, eğitim ve toplumsal dayanışma gibi birçok farklı alanda sosyal etki odaklı projeler geliştirdi.

9 Öğrenci Topluluğu Sosyal Sorunlara Çözüm İçin Yarıştı

Final programı öncesinde öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan proje sunumları, SOGEM uzmanları tarafından detaylı şekilde incelendi. Katılımcılara proje kurgusu, sunum teknikleri ve içerik geliştirme konularında rehberlik sağlanırken, gençlerin fikirlerini daha güçlü ve uygulanabilir hale getirmelerine katkı sunuldu.

SOGEM’de gerçekleştirilen final programına toplam 9 üniversite öğrenci topluluğu katıldı. Takımlar, hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sunarak sosyal etki, yenilikçilik, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Yarışma boyunca gençlerin ortaya koyduğu projeler hem sosyal problemlere çözüm üretmesi hem de teknoloji ve toplumsal faydayı bir araya getirmesi bakımından dikkat çekti.

Dereceye Giren Projeler Açıklandı

Final programının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların sponsorluğunda verildi. Yarışmanın birincisi olan KSÜ Türk Halk Bilimi Öğrenci Topluluğu’nun “Dijital Şehir Arşivi ve Kuşaklararası Kültürel Aktarım” projesine verilen birincilik ödülü N2 Mobil Takip Sistemleri A.Ş. sponsorluğunda sağlandı. İkincilik elde eden KSÜ KADEM Öğrenci Topluluğu’nun “Aile Dayanışma Ağı 2.0” projesine verilen ödül KG Teknoloji sponsorluğunda sunulurken, yarışmada üçüncü olan KİÜ Dijital Oyun Tasarımı Öğrenci Topluluğu’nun “Afet Yardım AI” projesine verilen ödül ise BATE Bilişim sponsorluğunda verildi.