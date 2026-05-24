Kahramanmaraş’ta her pazar günü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikinci el otomobil pazarı, bu hafta da ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar araçları inceleyerek alım-satım fırsatlarını değerlendirdi. Ancak pazardaki hareketliliğe rağmen vatandaşlar ve araç satıcıları piyasadaki durgunluktan yakındı.

Özellikle son dönemde ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmaların otomobil sektörünü etkilediğini ifade eden vatandaşlar, araç fiyatlarında beklenen hareketliliğin henüz oluşmadığını belirtti. Bayram öncesi dönemde piyasanın canlanmasını bekleyen esnaf ve alıcılar, altın piyasasında yaşanan düşüşün de araç alım-satımına olumlu yansımasını umut ediyor.

Araç pazarına gelen vatandaşlar, bayram yaklaşırken piyasanın daha hareketli hale gelmesini beklediklerini ifade ederken, alım gücündeki değişimlerin ve ekonomik şartların satışları doğrudan etkilediğini dile getirdi.