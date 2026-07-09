Haftalık tahmin raporuna göre, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem bugün ve yarın Marmara ve Karadeniz kıyı şeridinde gök gürültülü yağışlara neden olacak. Cumartesi gününden itibaren ise yağışlı hava etkisini kaybederek yerini az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hafta boyunca yağış beklenmezken, güneşli havanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Her Gün Yükseliyor

Yurt genelinde etkisini gösterecek yeni sıcak hava dalgası, Kahramanmaraş’ta da hissedilecek. Kentte bugün 34 derece civarında seyreden sıcaklığın, cuma günü 33 dereceye gerilemesinin ardından cumartesi 37, pazar günü ise 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Nem Düşüyor, Hissedilen Sıcaklık Artıyor

Hafta sonuna doğru nem oranının azalmasıyla birlikte bunaltıcı hava daha belirgin hissedilecek. Özellikle açık alanda çalışanlar ile yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşin en etkili olduğu saatlerde tedbirli olması isteniyor.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Yetkililer, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve serin ortamlarda bulunulmasını tavsiye ediyor. Hafta boyunca yağış beklenmeyen Kahramanmaraş’ta güneşli hava etkisini sürdürecek.