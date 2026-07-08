Kahramanmaraş’ta Batı Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.40 sıralarında Kayseri yönüne seyreden A.Y. yönetimindeki 46 AOE 101 plakalı kamyonet, Madalyonlu Kavşağı alt geçidi mevkiinde, karşı şeride geçtiği belirtilen H.İ.B. idaresindeki 46 AET 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kamyonet sürücüsü A.Y. ise Yeni Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.