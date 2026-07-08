Kahramanmaraş’ta son günlerde soğan fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Kentte bazı tezgâhlarda kilogram fiyatı 50 liraya kadar çıkan soğan, pazarların en çok konuşulan ürünleri arasında yer alıyor.

Pazarcı esnafı, fiyat artışının temel nedeninin bu yıl yaşanan olumsuz iklim koşulları ve üretimdeki düşüş olduğunu ifade ediyor. Esnafın aktardığına göre, Adana ve Şanlıurfa’da görülen hastalıklar ile aşırı yağışlar nedeniyle önemli miktarda ürün tarlada zarar gördü. Reyhanlı’da ise hasat yapılmasına rağmen verim beklentilerin altında kaldı.

Türkiye’nin birçok iline ürün sevkiyatı yapılan Amasya’da da arzın yetersiz kalmasıyla birlikte fiyatların kısa sürede yükseldiğini belirten esnaf, artan nakliye ve diğer girdi maliyetlerinin de tezgâh fiyatlarını yukarı çektiğini kaydediyor.

Üretici ve tüccarlarla sürekli temas halinde olduklarını ifade eden pazarcılar, piyasada yeterli ürün bulunmaması ve sıcak hava nedeniyle depolama imkânlarının sınırlı olması sebebiyle, kısa vadede hem soğan hem de patates fiyatlarında belirgin bir düşüş beklenmediğini dile getiriyor.