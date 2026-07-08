Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve dünya kamuoyunun gözünün çevrildiği NATO Zirvesi, Türkiye'nin gastronomi zenginliğinin tanıtıldığı dev bir diplomasi arenasına dönüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, zirve kapsamında Ankara'da görev yapan binlerce yerli ve yabancı basın mensubuna Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sundu. Gün boyu süren ikramların başrolünde ise Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü markası MADO yer aldı.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin gastronomi elçiliğini başarıyla üstlenen MADO, zirveyi takip eden dünya basını için özel bir dondurma standı kurdu. Kendine özgü sert kıvamı, keçi sütü ve orkide yumrusundan (salep) gelen eşsiz aromasıyla öne çıkan coğrafi işaretli Kahramanmaraş dövme dondurması, zirve boyunca adeta kapışıldı. Basın merkezinde kurulan MADO standını ziyaret eden yaklaşık 3 bin yabancı gazeteci, hem dondurmanın yapılışındaki geleneksel ustalığı hayranlıkla izledi hem de bu benzersiz lezzetin tadına baktı.

Birçok yabancı gazeteci, ilk kez tattıkları bu geleneksel lezzete hayran kaldıklarını ifade ederken, Türk misafirperverliğinden övgüyle söz etti. Zirveyi yakından takip eden Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı ve gazeteci Sinan Burhan da MADO standını ziyaret eden isimler arasındaydı. Kahramanmaraş dövme dondurmasının tadına bakan Burhan, bu eşsiz lezzete tam not vererek Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın tanıtımına küresel ölçekte katkı sağlayan MADO ailesini tebrik etti.

Geleneksel üretim yöntemlerini modern vizyonuyla birleştirerek dünyaya açan MADO, bu prestijli ikramıyla Kahramanmaraş dövme dondurmasının uluslararası arenadaki marka değerini bir kez daha yukarı taşıdı. NATO Zirvesi gibi küresel bir organizasyonda binlerce yabancı basın mensubunun beğenisini kazanan MADO, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün dünyaya tanıtılmasına çok önemli bir katkı sağlamış oldu.