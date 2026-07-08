Kahramanmaraş'ta vatandaşlara gündemi hangi mecradan takip ettiklerini sorduk. Mikrofon uzattığımız vatandaşların büyük bölümü haberleri ve gelişmeleri takip etmek için sosyal medyayı tercih ettiğini ifade ederken, televizyonun ise güvenilir bilgiye ulaşma noktasında önemini koruduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, sosyal medyanın gelişmeleri anlık olarak takip etme imkânı sunduğunu ve bilgiye çok daha hızlı ulaşılabildiğini belirterek bu nedenle ilk tercihleri arasında yer aldığını söyledi. Özellikle mobil cihazlar sayesinde günün her anında haberlere ulaşabilmenin sosyal medyayı öne çıkardığı ifade edildi.

Buna karşın birçok vatandaş, sosyal medyada bilgi kirliliğinin sıkça yaşandığına dikkat çekerek, haberlerin doğruluğunu teyit etmek için televizyon kanallarını takip ettiğini söyledi. Televizyonun daha güvenilir ve doğrulanmış haberlere yer verdiğini belirten vatandaşlar, önemli gelişmeleri ekranlardan izlemeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Yapılan sokak röportajında ortaya çıkan tablo, bilgiye hızlı erişim konusunda sosyal medyanın açık ara önde olduğunu gösterirken, güvenilir haber denildiğinde ise televizyonun hâlâ güçlü bir konumunu koruduğunu ortaya koydu. Dijital platformların yükselişine rağmen geleneksel televizyon yayıncılığına olan ilginin devam ettiği gözlemlendi.