Gençosman Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu'nda yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Daha önce Yavuz Selim, Egemenlik ve Aslanbey mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının ardından ekiplerin yeni çalışma noktası Gençosman Mahallesi oldu.

İlk Etap 30014. Sokak'ta

Asfalt çalışmalarının ilk etabı, mahalleyi Doğu Çevre Yolu'na bağlayan 30014. Sokak'ta başladı. Bu güzergâhtaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler; 30003, 30005, 30006, 30007, 30008, 30009 ve 30011’inci sokakları da sıcak asfaltla yenileyecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede altyapı sonrası bozulan yollar tamamen yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Muhtar Bozkurt'tan Başkan Görgel'e Teşekkür

Gençosman Mahalle Muhtarı Cebrail Bozkurt, mahallede önce altyapının yenilendiğini, ardından asfalt çalışmalarının başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyemiz öncelikle mahallemizin altyapısını yeniledi. Şimdi de sıcak asfalt serimine başlanıldı. Mahallemizin tamamı sıcak asfaltla kaplanacak. Fırat Görgel Başkanımıza ve ekiplerine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." Kahramanmaraş İstiklalspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor: Yeni Yol Haritası Belirlenecek İçeriği Görüntüle

Vatandaşlar Çalışmalardan Memnun

Mahalle sakinlerinden Hikmet Toplu, yapılan çalışmalarla ulaşım sorunlarının ortadan kalkacağını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bir diğer vatandaş Osman Alkaya ise mahallede uzun süredir beklenen yol sorununun çözüme kavuştuğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Dulkadiroğlu'nda Yol Kalitesi Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt yatırımlarıyla mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Gençosman Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlaması hedefleniyor.