Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşların ayakkabı tercihleri de yaz koşullarına göre şekilleniyor. Serin tutan, rahat ve ayak sağlığını destekleyen ürünlere yönelen vatandaşlar, özellikle sandalet, terlik ve hakiki deri ayakkabıları tercih ediyor.

Kentte hizmet veren ayakkabıcı esnafı, yaz aylarında ayak sağlığını korumanın en önemli yollarından birinin doğru ayakkabı seçimi olduğunu belirtiyor. Esnaf, kapalı ayakkabı kullanmayı tercih eden vatandaşların sentetik malzemeler yerine nefes alabilen hakiki deri ayakkabıları tercih etmelerinin daha konforlu bir kullanım sağlayacağını ifade ediyor.

Doğal yapısı sayesinde ayağın hava almasına yardımcı olan hakiki deri ayakkabıların terlemeyi azalttığını ve uzun süreli kullanımda daha rahat bir deneyim sunduğunu dile getiren esnaf, ortopedik özellikleriyle de bu ürünlerin ön plana çıktığını belirtiyor.

Yaz aylarında kapalı ayakkabı giymek istemeyen vatandaşların ise daha çok sandalet ve terliklere yöneldiğini aktaran esnaf, geleneksel deri ürünlerin de ilgi görmeye devam ettiğini söylüyor. Özellikle uzun yıllardır kullanılan Yemeni tarzı hakiki deri ayakkabıların dayanıklılığı, el işçiliği ve ayak sağlığına sunduğu katkılar nedeniyle tercih edildiği ifade ediliyor.

Ayakkabıcılar, yaz mevsiminde ayakkabı seçimi yapılırken sadece görünüşe değil, kullanılan malzemenin kalitesine ve ayak sağlığını destekleyen özelliklerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, doğru ayakkabı tercihinin hem günlük yaşam konforunu hem de ayak sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.