Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, Olağanüstü Kongresini 11 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de Şairler Tepesi'nde düzenleyecek. Kulübün geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı kongrede, üyeler bir araya gelerek gündemdeki önemli başlıkları değerlendirecek.

Kongrede, yönetim kurulunun görev süresi boyunca yürüttüğü idari ve sportif faaliyetler ile kulübün mali yapısına ilişkin bilgiler üyelerle paylaşılacak. Ayrıca kulübün mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki döneme yönelik hedefler ve izlenecek yol haritası da görüşülecek.

Toplantıda gündem maddeleri tek tek ele alınarak üyelerin oyuna sunulacak. Yönetim, Olağanüstü Kongre'nin kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sportif başarılarının sürdürülebilir hale getirilmesi açısından önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, İstiklalspor'un Kahramanmaraş'ın ortak değeri olduğuna dikkat çekilerek, bugüne kadar kulübe destek veren herkese teşekkür edildi. Açıklamada, başta Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, kamu kurumları, sponsorlar, iş insanları, taraftarlar ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere kulübe katkı sunan tüm kişi ve kuruluşların başarıda önemli pay sahibi olduğu vurgulandı.

Kulüp yönetimi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin İstiklalspor'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm kongre üyelerini Olağanüstü Kongre'ye katılmaya ve kulübün geleceğine birlikte yön vermeye davet etti.