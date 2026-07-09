Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Girne Caddesi'nde yürüttüğü yenileme çalışmalarına hız verdi.

Daha önce sıcak asfaltla baştan sona yenilenen cadde, şimdi de yayaların güvenli ve konforlu ulaşımı için modern yürüyüş yollarına kavuşuyor.

5 Bin Metrekarelik Yürüyüş Yolu Yapılıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, caddenin her iki tarafında toplam yaklaşık 5 bin metrekare kilit parke kullanılarak yürüyüş yolları inşa ediliyor.

Yeni kaldırımlar sayesinde hem yaya güvenliği artırılacak hem de caddenin estetik görünümü güçlendirilecek.

Aydınlatma ve Peyzaj Çalışmaları da Yapılacak

Yürüyüş yollarının tamamlanmasının ardından Girne Caddesi'nde modern aydınlatma direklerinin montajına geçilecek. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte cadde gece saatlerinde daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Projede ayrıca peyzaj düzenlemeleri de hayata geçirilerek Girne Caddesi, altyapısı, sıcak asfaltı, kaldırımları ve çevre düzenlemesiyle şehir merkezinin örnek ulaşım koridorlarından biri haline gelecek.

Girne Caddesi Modern Ulaşım Koridoru Olacak

Etaplar halinde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Girne Caddesi; yenilenen altyapısı, sıcak asfaltı, modern yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve yeni aydınlatma sistemiyle Kahramanmaraş'ın en modern ve konforlu ulaşım güzergâhlarından biri olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.